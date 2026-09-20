Klares 3:0 der Eintracht Entwicklungshelfer Yakut freut sich über Stabilität Olaf Paare 20.09.2026, 10:49 Uhr

i Abwehrchef Fabien Spreitzer (blaues Trikot) gelang mit der SG Eintracht Bad Kreuznach das erste Zu-null-Spiel der Saison. Klaus Castor

Besuche im Nahe-Stadion lohnen sich in dieser Saison. Der Fußball der SG Eintracht Bad Kreuznach ist sehenswert, und die Ergebnisse stimmen auch.

An flotten Spielzügen und vielen Toren erfreuen sich die Fans der Bad Kreuznacher Eintracht schon seit Saisonbeginn. Vor allem in den Heimspielen der Fußball-Verbandsliga, die bisher alle gewonnen wurden. Beim 3:0 (2:0) gegen den FK Pirmasens II kamen noch weitere Facetten hinzu: Die SGE spielte erstmals zu null und strahlte in der zweiten Hälfte eine bisher ungewohnte Souveränität aus.







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