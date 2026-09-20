Besuche im Nahe-Stadion lohnen sich in dieser Saison. Der Fußball der SG Eintracht Bad Kreuznach ist sehenswert, und die Ergebnisse stimmen auch.
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An flotten Spielzügen und vielen Toren erfreuen sich die Fans der Bad Kreuznacher Eintracht schon seit Saisonbeginn. Vor allem in den Heimspielen der Fußball-Verbandsliga, die bisher alle gewonnen wurden. Beim 3:0 (2:0) gegen den FK Pirmasens II kamen noch weitere Facetten hinzu: Die SGE spielte erstmals zu null und strahlte in der zweiten Hälfte eine bisher ungewohnte Souveränität aus.