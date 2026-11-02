Simon Engelbert ist bei der SG Hüffelsheim sehr präsent. Während der Spiele steht er oft neben der Bank, nach den Partien gehört er zum Spielerkreis und zum inneren Zirkel der SGH. Sein Wort hat also Gewicht – auch im Interview.
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Pünktlich vor dem Nahederby zum Hinrundenende hat die SG Hüffelsheim wieder die Tabellenführung in der Fußball-Verbandsliga übernommen. Simon Engelbert, der Sportliche Leiter der SGH, äußert sich vor dem Gastspiel beim SC Idar-Oberstein im Interview zur aktuellen Lage.