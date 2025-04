Als einziges Landesliga- und Verbandsliga-Team aus dem Kreis Bad Kreuznach ist die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied im Jahr 2025 noch ungeschlagen. Das soll auch nach dem Spiel am Sonntag in Hermersberg noch so sein.

Beim unteren Tabellennachbarn SV Hermersberg steht die starke 2025er-Serie der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied in der Fußball-Landesliga auf dem Prüfstand. Am Sonntag um 15.30 Uhr sind die Meisenheimer in der Westpfalz zu Gast.

„Ich habe schon einige Sportplätze abgeklappert, in Hermersberg war ich noch nie. Da freue ich mich sehr drauf“, sagt SGM-Trainer Jens Bohr, der weiß: „Das wird eine ganz heiße Kiste gegen einen Verein aus dem eng besiedelten Mittelfeld.“ Dieses führen die Meisenheimer, die Dritter der Rückrunden-Tabelle sind, derzeit an. „Es geht weiter darum, den Abstand nach unten zu halten. Deshalb wollen wir unbedingt punkten“, sagt Bohr. In Benny Schmell (angeschlagen) und Marc-André Schneider (privat verhindert) werden erfahrene Spieler fehlen, doch die Kaderdichte war zuletzt gegeben, sodass die Meisenheimer mit einem starken Team antreten werden. Auch der weiter angeschlagene Kapitän Maurizio Lörsch fährt mit, er steht aber nur für den Notfall zur Verfügung.