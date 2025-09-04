Setzt der erste Saisonsieg Kräfte frei bei Aufsteiger SV Winterbach? Das wird das Landesliga-Spiel in Kirchheimbolanden zeigen, allerdings fehlen einige Leistungsträger.

Der SV Winterbach ohne Elias Pfenning? Das war in der Meistersaison, in der er nur vier Minuten nicht auf dem Platz stand, und bisher in der Fußball-Landesliga undenkbar, doch am Samstag fehlt der Torjäger aus privaten Gründen, wenn der Aufsteiger um 16.30 Uhr beim SV Kirchheimbolanden antritt.

„Wir sind in Sachen Aufstellung am Jonglieren“, sagt SVW-Trainer Torben Scherer, dem auch Tim Augustin (private Gründe), Maxi Stumm, Leon Leister (beide im Urlaub), Niklas Secker (erkältet) und Tommy Warkus (angeschlagen) fehlen. „Wir sind gebeutelt, aber das wird keine Ausrede sein. Wir werden gute Jungs reinwerfen“, sagt Scherer. Der SV Kirchheimbolanden steht auf Rang zwei. „Das überrascht mich aufgrund ihrer Kaderzusammensetzung und aufgrund der akribischen Arbeit von Trainer Timo Riemer nicht“, erklärt Scherer und ergänzt: „Timo hat eine taktisch sehr disziplinierte Mannschaft aufgebaut. Hinzu kommt der große Platz. Da müssen wir uns etwas einfallen lassen, um kompakt zu stehen.“