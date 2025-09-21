VfR Baumholder siegt 4:0 Elfmeter von Niklas Alles als Dosenöffner 21.09.2025, 09:33 Uhr

i VfR-Trainer Christian Schübelin (links) verfolgt, wie Ahmad Tajik sich vor der Baumholderer Bank gegen einen Hinterweidenthaler behauptet. Der VfR siegte 4:0 - auch, weil Tajik einen Elfmeter "zog". Stefan Ding

Der VfR Baumholder ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Fußballerisch war das 4:0 gegen den SV Hinterweidenthal sicher nicht das Beste, aber Trainer Christian Schübelin freute sich über andere Dinge beim Sieg im Spiel an der „Kerb“.

Das Beste gab es ganz zum Schluss zu sehen. 90. Minute: Ballgewinn für den VfR Baumholder. Niklas Alles setzte 25 Meter vor dem gegnerischen Tor den startenden Rechtsverteidiger Till Angel mit einem präzisen Flachpass ein. Mit der Kugel lief Angel in den Strafraum, spielte den Ball quer, den der zum zweiten Abschnitt eingewechselte Fineas Allnoch aus acht Metern volley zum 4:0-Endstand ins Tor knallte.







