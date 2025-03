Es bleibt dabei: Die SG Eintracht Bad Kreuznach steht im Jahr 2025 für spektakulären, attraktiven Verbandsliga-Fußball. Bei der 1:2 (1:2)-Niederlage in Winzenheim gegen TB Jahn Zeiskam hatten die Gastgeber ihr Pulver aber frühzeitig verschossen. Nach gut 20 Minuten gab es einen Gamechanger, der das Spiel kippen ließ.

„Die ersten 20 Minuten hätten wir nicht besser spielen können“, lobte Eintracht-Trainer Thorsten Effgen und erweiterte das Lob auf die komplette Spielzeit: „Ich kann keinem einen Vorwurf machen. Wir haben wieder eine gute Leistung gezeigt.“ Da regt sich kein Widerspruch – trotz der Niederlage. Die begründete sich zum einen mit einem starken, abgezockten Gegner und zum anderen darin, dass der Eintracht die notwendige Effektivität fehlte. „Dieses Mal war es in Deniz Darcan einer der erfahrenen Spieler, der die Chancen nicht genutzt hat. Deniz hätte drei Tore machen müssen. Aber das passiert eben mal“, sagte Effgen über seinen Kapitän und Co-Trainer.

Yüksel bestätigt Effgens Einschätzung

Die Bad Kreuznacher hatten bärenstark begonnen, da sie den Gegner extrem früh anliefen und so überraschten. Zudem war die wie zuletzt flexible Angriffsreihe durch viele Positionswechsel kaum zu greifen gewesen. Kurzum: Die Eintracht wirbelte und ging durch einen Standardtreffer verdient in Führung. Sebastian Baumann flankte, und Ilker Yüksel lief sich so geschickt frei, dass er den Ball ungehindert ins Tor bugsieren konnte. Da war er wieder, der Eintracht-Schleicher, schließlich hatte Effgen im Vorfeld des Spiels seine Nummer 55 so gelobt: „Ilker schleicht über den Platz, ist für den Gegner nicht greifbar.“ Das wurde in Minute acht einmal mehr sichtbar. Weitere gute Möglichkeiten blieben ungenutzt – zum Leidwesen des Trainers, der sagte: „Wir hätten das 2:0 machen müssen. Dann verläuft das Spiel anders.“

So aber kamen die Gäste in die Partie zurück – durch einen Elfmeter. Der starke Jonas Dörrzapf suchte und fand nach einem langen Ball das Laufduell mit Tobias Kreuznacht, der dabei vehement seinen Körper einsetzte. Die Elfmeterentscheidung war vertretbar, aus SGE-Sicht aber auch bitter, weil beide Spieler seitlich aus dem Strafraum herausliefen, also keine Torgefahr bestand. Einige Minuten zuvor hatte es bereits eine ähnliche Situation gegeben. Da hatte Dogukan Tüysüz geklärt, ein Elferpfiff blieb aus, nun erfolgte er. Nico Nagel versenkte zum 1:1 (20.).

„Dieser Elfmeter hat alles verändert. Er hat etwas mit der Mannschaft gemacht, nachvollziehbarerweise, zumal unter dem Eindruck dann auch noch das 1:2 gefallen ist.“ Thorsten Effgen

„Dieser Elfmeter hat alles verändert. Er hat etwas mit der Mannschaft gemacht, nachvollziehbarerweise, zumal unter dem Eindruck dann auch noch das 1:2 gefallen ist“, analysierte Effgen und erklärte: „20 Minuten spielst du großartig mit allen Vorteilen, und auf einmal musst du einem Rückstand hinterherlaufen. Das ist mental schwierig.“ Dörrzapf war nach einem Eckball (28.) das 2:1 geglückt.

Das Spiel der Eintracht wurde anschließend fahriger, fehlerbehafteter, nicht mehr so zielstrebig und gefährlich wie zuvor. Dabei machte sich bemerkbar, dass der angeschlagene Berkan Celebi nicht von Anfang an spielen konnte. Ein Akteur, der mit seiner Mentalität, aber auch mit einem spielerischen Geniestreich dagegenhalten kann. Chancen zum Ausgleich gab es trotzdem. Die größten direkt vor und direkt nach der Pause durch Darcan. In der 45. Minute entstand nach einem Baumann-Freistoß eine Bogenlampe. Darcan pflückte sie herunter und schoss zweimal aus kurzer Distanz aufs Tor, doch die Zeiskamer blockten mit vereinten Kräften. In der 47. Minute flankte Jan Wingenter mustergültig, doch Darcan setzte den Flugkopfball neben den Pfosten.

Arda Özel feiert nach Fußball-Pause sein Comeback

Es sollte bis zum Schlusspfiff die letzte klare Torchance bleiben. Langweilig war die Partie deshalb aber nie, weil beide viel Intensität einbrachten, es auch immer wieder gute Ansätze gab, aber speziell die Zeiskamer geschickt verteidigten, auch Zeit von der Uhr nahmen. Die Eintracht gab Gas, es fehlte aber die notwendige Prise Glück zu einem leistungsgerechten 2:2. „Bei den einen fällt der Ball vor die Füße, bei uns nicht“, spielte Effgen auf das 2:1 der Zeiskamer und mehrere enge Situationen nach Standards und Einwürfen an.

Effgen war Mitte der zweiten Hälfte für ein paar Minuten in die Kabine gegangen. „Es tut einem Trainer auch mal gut, eine Auszeit während eines Spiels zu nehmen“, sagte der Coach, der das nicht zum ersten Mal machte. Er fügte an: „Ich habe meinen Co-Trainer Chris Diedrich informiert und ihm die Verantwortung übertragen. Ich habe mich etwas gesammelt, anschließend haben wir dann auch umgestellt. Ich wollte allerdings auch den Diskussionen mit dem Schiedsrichter entgehen.“ In den Schlussminuten brachte er dann noch Arda Özel, der nach einer mehrmonatigen Fußball-Auszeit sein Comeback feierte und erstmals in dieser Saison zum Einsatz kam.

SG Eintracht Bad Kreuznach: Basting – Brunswig, Blenske (66. L. Mukamba), Kreuznacht, Tüysüz – Baumann (82. Strunk) – Wingenter (77. Celebi), Schäfer (85. Özel) – Yüksel, Darcan, G. Auletta.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, beim SV Steinwenden.