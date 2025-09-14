Der TuS Hackenheim ist seit vier Spielen ungeschlagen. Im Kerbespiel gegen die TSG Trippstadt war aber durchaus mehr drin als ein 1:1.

Aus dem angestrebten Kerbesieg wurde nichts: Der TuS Hackenheim trennte sich in der Fußball-Landesliga mit 1:1 (0:0) von der TSG Trippstadt.

„Unter dem Strich ist das ein gerechtes Ergebnis. Die Gäste haben sich den Punkt verdient“, bilanzierte der Hackenheimer Spielertrainer Tim Hulsey und fügte an: „Schade ist es trotzdem. Ein Dreier hätte weiteren Auftrieb gegeben, und wir hätten uns weiter oben festsetzen können.“

Die Gäste stellten sich extrem tief auf, versuchten aber immer wieder, mit spielerischen Lösungen Nadelstiche zu setzen. Als Paradebeispiel diente das 1:0 in der 60. Minute, als der Hackenheimer Paul Protzel nach Hulsey-Hereingabe eine sehr gute Chance hatte. Der Torwart parierte, und aus seinem Abschlag heraus entstand ein Konter, den Lucca Speiser zur Führung nutzte.

Schneider gefällt Hulsey immer besser

Aufgrund der defensiven Grundeinstellung der Gäste hatten die Hackenheimer viel Ballbesitz. „Das haben wir in der ersten Hälfte auch sehr gut gelöst. Viel über außen gespielt, gute Flanken, aber der Gegner stand mit elf Mann vor dem eigenen Kasten, dann ist es schwer“, sagte Hulsey. Vielleicht hätte ein frühes 1:0 die Herangehensweise erleichtert, doch Pierre Merkel vergab einen Foulelfmeter. Niklas Schneider war nach starker Flanke von Julius Oertel gelegt worden.

Schneider bestätigte seinen Formanstieg der vergangenen Wochen auch in Hälfte zwei, die nicht mehr nach Hackenheimer Wunsch verlief. Zu viele Ballverluste und zu viele Chipbälle, die einfach zu verteidigen waren, prägten das TuS-Spiel. „Niklas stach da aber heraus, er gefällt mir von Spiel zu Spiel besser“, sagte Hulsey. Nicht von ungefähr war es Schneider, der nach einem Flankenlauf von Niklas Wollmann zum 1:1 (71.) traf. „Von solchen Aktionen hätte ich mir mehr gewünscht“, ergänzte der Coach.

TuS Hackenheim: Pies – Gäns, Erbach (80. Maier), Hadamitzky – Oertel (46. Wollmann), Protzel, Dasli, Sadeghi (64. Steyer) – Hulsey – Merkel (80. Brede), Schneider.

So geht’s weiter: am Sonntag, 16 Uhr, beim TuS Bedesbach.