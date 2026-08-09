Spiele in der Pfalz haben ihren eigenen Charakter, und sie sind in der Verbandsliga das Salz in der Suppe. Dass die SG Hüffelsheim die Hürde TB Jahn Zeiskam mit 4:1 übersprang, ist als Ausrufezeichen des Topteams von der Nahe zu werten.
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Die SG Hüffelsheim hat ein weiteres Statement abgegeben. Beim Vorjahresvize TB Jahn Zeiskam gewann der Titelaspirant der Fußball-Verbandsliga dank einer Steigerung in der zweiten Hälfte mit 4:1 (0:1).„Das war speziell in der zweiten Hälfte ein sehr abgeklärter Auftritt meiner Mannschaft“, freute sich Christian Lüllig, der Trainer der Hüffelsheimer.