Hüffelsheimer Statement El-Haiwan: Vom Härtefall zum Volltreffer Olaf Paare 09.08.2026, 19:50 Uhr

i Ihm gelingt der wichtige Ausgleich in Zeiskam: Nico Najda (rechts) wusste einmal mehr zu überzeugen im Trikot der SG Hüffelsheim. Edgar Daudistel

Spiele in der Pfalz haben ihren eigenen Charakter, und sie sind in der Verbandsliga das Salz in der Suppe. Dass die SG Hüffelsheim die Hürde TB Jahn Zeiskam mit 4:1 übersprang, ist als Ausrufezeichen des Topteams von der Nahe zu werten.

Die SG Hüffelsheim hat ein weiteres Statement abgegeben. Beim Vorjahresvize TB Jahn Zeiskam gewann der Titelaspirant der Fußball-Verbandsliga dank einer Steigerung in der zweiten Hälfte mit 4:1 (0:1).„Das war speziell in der zweiten Hälfte ein sehr abgeklärter Auftritt meiner Mannschaft“, freute sich Christian Lüllig, der Trainer der Hüffelsheimer.







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