Im September folgte auf die Tabellenführung ein kleines Tief. Verteidigt die SG Hüffelsheim den Spitzenplatz nun etwas länger? Eine erste Antwort auf diese Frage gibt es am Samstag in Idar-Oberstein.
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Neuland betritt die SG Hüffelsheim am Samstag um 15 Uhr. Ein Punktspiel beim langjährigen Oberligisten SC Idar-Oberstein hat es in den vergangenen Jahren für den aufstrebenden Klub vom Palmenstein noch nicht gegeben, und somit entsteht ein neues Nahe-Derby in der Fußball-Verbandsliga.