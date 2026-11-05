Gastspiel in Idar-Oberstein El-Haiwan ist zum Hüffelsheimer Fixpunkt gereift Olaf Paare 05.11.2026, 14:33 Uhr

i Ständiger Unruheherd in der Hüffelsheimer Offensive: Mostafa El-Haiwan (rotes Trikot) möchte auch in Idar-Oberstein wieder Akzente setzen. Edgar Daudistel

Im September folgte auf die Tabellenführung ein kleines Tief. Verteidigt die SG Hüffelsheim den Spitzenplatz nun etwas länger? Eine erste Antwort auf diese Frage gibt es am Samstag in Idar-Oberstein.

Neuland betritt die SG Hüffelsheim am Samstag um 15 Uhr. Ein Punktspiel beim langjährigen Oberligisten SC Idar-Oberstein hat es in den vergangenen Jahren für den aufstrebenden Klub vom Palmenstein noch nicht gegeben, und somit entsteht ein neues Nahe-Derby in der Fußball-Verbandsliga.







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