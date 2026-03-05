Nach zwei Auswärtsniederlagen muss Eintracht Bad Kreuznach im heimischen Nahe-Stadion dringend Punkte für den Klassenverbleib sammeln. Zu Gast ist ein bärenstarker Aufsteiger aus der Vorderpfalz.
Das letzte Heimspiel vor der Winterpause trug die SG Eintracht Bad Kreuznach im Nahe-Stadion aus. Der erste Heimauftritt im Jahr 2026 steigt am Samstag um 15.30 Uhr gegen den FC Bienwald Kandel ebenfalls im Moebus-Sportpark an der Pfingstwiese. Heißt: Erstmals seit vielen Jahren muss die Eintracht kein einziges Pflichtspiel in Winzenheim auf Kunstrasen austragen.