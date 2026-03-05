Darcan verspürt Zwicken Eintracht will ihre Heimserie ausbauen Olaf Paare 05.03.2026, 14:34 Uhr

i Seit der Winterpause Stammspieler: Deniz Cinar (links) hat sich bei Eintracht Bad Kreuznach etabliert, wusste auch im Derby in Waldalgesheim zu gefallen. Edgar Daudistel

Nach zwei Auswärtsniederlagen muss Eintracht Bad Kreuznach im heimischen Nahe-Stadion dringend Punkte für den Klassenverbleib sammeln. Zu Gast ist ein bärenstarker Aufsteiger aus der Vorderpfalz.

Das letzte Heimspiel vor der Winterpause trug die SG Eintracht Bad Kreuznach im Nahe-Stadion aus. Der erste Heimauftritt im Jahr 2026 steigt am Samstag um 15.30 Uhr gegen den FC Bienwald Kandel ebenfalls im Moebus-Sportpark an der Pfingstwiese. Heißt: Erstmals seit vielen Jahren muss die Eintracht kein einziges Pflichtspiel in Winzenheim auf Kunstrasen austragen.







