Reaktion auf Talfahrt Eintracht stellt Cheftrainer Thorsten Effgen frei Olaf Paare 24.03.2026, 23:22 Uhr

i Nicht mehr Trainer der SG Eintracht Bad Kreuznach: Thorsten Effgen wurde von seinen Aufgaben freigestellt. Klaus Castor

Es hatte sich in den vergangenen Tagen angedeutet. Der Geduldsfaden mit Trainer Thorsten Effgen ist bei Eintracht Bad Kreuznach nicht nur dünn geworden, er ist sogar gerissen. Der Vorstand stellte den Cheftrainer frei.

Die SG Eintracht Bad Kreuznach hat die sportliche Reißleine gezogen und Thorsten Effgen von seinen Aufgaben als Cheftrainer des Fußball-Verbandsligisten freigestellt. Nach zwei 0:4-Niederlagen und einer Talfahrt seit der Winterpause kam der Vorstand zu dem Ergebnis, dass die Mannschaft einen neuen Impuls benötigt.







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