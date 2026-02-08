Wintercup in Hackenheim Eintracht-Spieler schockiert: Finale abgebrochen Olaf Paare 08.02.2026, 20:57 Uhr

i In einem hochklassigen Endspiel des Hackenheimer Wintercups schirmt Jason Onyejekwe den Ball vor Eintrachtler Deniz Darcan ab. Edgar Daudistel

Das Endspiel des Hackenheimer Wintercups wurde abgebrochen. Die Bad Kreuznacher Eintracht weigerte sich, nach einem schweren Foul an einem ihrer Akteure die Partie fortzusetzen. Der Idarer Übeltäter erhielt die Rote Karte.

Unrühmlich endete der Dirk-Silvery-Wintercup des TuS Hackenheim. Das Finale zwischen dem SC Idar-Oberstein und Eintracht Bad Kreuznach wurde 21 Minuten vor dem Ende beim Stand von 2:0 für die Idarer Fußballer abgebrochen.Ausgangspunkt war ein Foul des Idarer Spielers Hendrik Puhl an Eintracht-Innenverteidiger Leo Blenske direkt vor der Trainerbank der Eintracht.







