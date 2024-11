Vierter Sieg in Folge Eintracht-Spieler bleiben bei Rot-Flut gelassen 17.11.2024, 13:24 Uhr

i Elfmeter für die SG Eintracht Bad Kreuznach: Jan Wingenter (weißes Trikot) wird von einem Hauensteiner gefoult. Torjäger Gianni Auletta schaut zu. Klaus Castor

Hoch her ging es beim Verbandsliga-Auftritt der SG Eintracht Bad Kreuznach im Winterquartier in Winzenheim. Den fünf Toren beim 4:1-Sieg über den SC Hauenstein standen fünf Hinausstellungen gegenüber.

Die SG Eintracht Bad Kreuznach outet sich immer mehr als großer Serien-Fan. Mit fünf Siegen in Folge brachte sie sich im Auftaktbereich der Fußballsaison in eine gute Ausgangsposition. Mit dem 4:1 (2:1) gegen den SC Hauenstein kommt sie nun schon wieder auf vier Siege in Serie und macht das Verbandsliga-Spitzenspiel und Derby am Samstag in Waldalgesheim richtig feurig.

