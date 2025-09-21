2:2 gegen die TuS Marienborn Eintracht-Spiele weisen viele Muster auf 21.09.2025, 20:32 Uhr

i Lässt die Bad Kreuznacher Eintracht spät jubeln: Yannik Wex (blaues Trikot) zeigt im Duell mit der TuS Marienborn viel Einsatz und erzielt in der Schlussminute das 2:2. Klaus Castor

Das fünfte Remis im achten Verbandsliga-Spiel bringt die noch immer sieglose Eintracht Bad Kreuznach irgendwie nicht richtig weiter. Und trotzdem ist das späte 2:2 gegen die TuS Marienborn wichtig – auch für die Moral.

Sie bleiben ein Spezialist für wilde Achterbahnfahrten, die Verbandsliga-Fußballer der SG Eintracht Bad Kreuznach. Schon in den Vorwochen gab es einige Wendungen in den Spielen, auch beim 2:2 (1:1) gegen die TuS Marienborn lagen drei Zähler bereit, es wäre aber auch eine Nullnummer möglich gewesen.







