Trotz des ungewollt großen Umbruchs trat Eintracht Bad Kreuznach zum Auswärtsspiel bei der TSG Bretzenheim gerade einmal mit einem neuen Akteur in der Startformation an. Mit dem eingespielten Team glückte in der Fußball-Verbandsliga ein 2:2 (1:1).

„Trainingsleistung plus Testspielleistung plus Urlaubsplanung“, nannte SGE-Trainer Thorsten Effgen die Gründe für seine Aufstellungsentscheidungen. „Auf der Bank saßen doch einige Akteure, die erst kurzfristig aus dem Urlaub gekommen sind“, schob er hinterher. Deniz Cinar war der einzige Zugang, der von Beginn an spielte. Er bildete das Sturmduo mit Deniz Darcan, und die beiden waren sogleich auch für das erste Saisontor verantwortlich. Nach einem Steckpass von Cinar traf Darcan zum 1:1 (22.). Die Bretzenheimer waren in Minute zehn durch Lars Frick in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte lief es genau umgekehrt. Maik Strunk sorgte nach einer starken Flanke von David Molnar für das 2:1 der Eintracht (53.), ehe Paul Jung (69.) der Endstand gelang.

„Wir hatten sicher die Hand mehr am Sieg als der Gegner.“

Thorsten Effgen

„Wir hatten sicher die Hand mehr am Sieg als der Gegner, aber auch die Bretzenheimer haben ein gutes Spiel gemacht“, bilanzierte Effgen und fügte an: „Wir haben es verpasst, das dritte Tor zu erzielen. Der junge Torwart der TSG hat überragend pariert.“ Effgen dachte dabei vor allem an eine Möglichkeit von Deniz Kaan kurz vor Schluss, zuvor waren aber auch Darcan und Levi Mukamba auf den Torwart zugelaufen, Darcan schoss den Keeper an. „Deniz hat da eine falsche Entscheidung getroffen. Schade“, sagte Effgen.

Insgesamt war der Coach aber zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Ich kann mich an viele gute Dinge erinnern, die meine Mannschaft gemacht hat. Ja, das ist eine Bilanz, mit der ich leben kann“, erklärte der SGE-Trainer, der aber auch wusste, warum es nicht mit dem Dreier geklappt hatte: „Wir hatten im Spiel gute und weniger gute Phasen und haben es nicht geschafft, in den guten Phasen mehr für das Ergebnis zu tun. Vielleicht hätten wir etwas mehr auf Ergebnis halten spielen sollen, aber ich denke dann immer, dass es für die Zuschauer attraktiver ist, weiter nach vorne zu spielen. Vielleicht ist da im Saisonverlauf mal ein Umdenken nötig.“

Im weiteren Spielverlauf brachte er in Edis Sinanovic, Luca Chirivi und Lennart Drees doch noch drei Zugänge. „Lennart hat mir dabei sehr gut gefallen. Er hat richtig Dampf gemacht“, lobte Effgen den Youngster.

SG Eintracht Bad Kreuznach: Basting – Mukamba (90. Kaan), Kreuznacht, Blenske, Brunswig – Baumann – Wingenter (78. Drees), Molnar (67. Schäfer) – Strunk (75. Sinanovic) – Cinar (88. Chirivi), Darcan.

So geht’s weiter: am Mittwoch, 18.30 Uhr, im Verbandspokal gegen den SC Idar-Oberstein und in der Verbandsliga am Sonntag, 15 Uhr, gegen den TuS Hohenecken.