Bad Vor einem Jahr trafen sich Eintracht Bad Kreuznach und der SV Alemannia Waldalgesheim am Jahrmarkt zum Derby der Fußball-Verbandsliga. In dieser Saison steigt das Duell der beiden eine Woche nach dem größten Volksfest der Region. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag um 15 Uhr im Nahe-Stadion.

„Das war eines der wenigen Spiele, die wir in der vergangenen Saison verloren haben“, hat Elvir Melunovic, der Trainer der Waldalgesheimer, die 0:1-Niederlage nicht vergessen. Dass er es mit seinem Team nun besser machen möchte, steht außer Frage. „Die Bad Kreuznacher haben aber ein sehr gefestigtes Team mit einem breiten Kader“, ist sein Respekt vor dem Kontrahenten groß. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Thorsten Effgen, der Trainer der Eintracht, sagt: „Für mich sind die Waldalgesheimer wie eine geölte Maschine. Da greift ein Rädchen ins andere. Und diese Maschine arbeitet auch nach Ausfällen und nach Abgängen einfach weiter. Da fragst du dich echt, wie machen die das?“

Jean Houngbedji spielte bisher in Hessen

Drei Siege aus drei Spielen hat die grün-weiße Maschine bisher produziert. Melunovic redet aber weiter von 36 Punkten als Saisonziel. „Fragen Sie mich nach zehn Spieltagen noch einmal“, lässt er immerhin den Gedanken an eine Anpassung zu. Bei aller Qualität – dass der Alemannen-Kader nicht breit ist, steht ebenso fest. Deshalb wurde nun in Jean Houngbedji ein junger Spieler vom Regionallisten Bayern Alzenau verpflichtet, der zuvor in der Verbandsliga Hessen zum Einsatz kam. „Er hat Entwicklungspotenzial und wollte unbedingt zu uns“, erläutert Melunovic.

Die Alemannen haben sich verstärkt, bei der Eintracht bricht in Edis Sinanovic ein wichtiger Spieler weg. „Das ist nicht gerade die beste Nachricht, die uns da erreicht hat“, sagt Effgen. Sinanovic wurde von seinem Arbeitgeber für einen Monat ins Ausland beordert. „Er war ja erst auf dem Weg zu 100 Prozent und wird dabei nun gestoppt“, sagt der SGE-Coach. Vor allem beim 3:3 gegen den TuS Hohenecken, aber auch beim 1:4 in Hüffelsheim deutete Sinanovic seine Qualitäten als Spielgestalter an. „Dann werden wir einen anderen Spieler bringen und auf seine Qualitäten setzen“, sagt Effgen.

Drees und die Eintracht haben Wachstumsschmerzen

Lennart Drees wird das noch nicht sein. Der Youngster ist in den vergangenen Tagen um gut zwei Zentimeter gewachsen und hat extreme Wachstumsschmerzen. „Er steigt wieder ein, mal sehen, wie es mit den Bewegungen klappt“, sagt Effgen und fügt an: „Irgendwie passen Wachstumsschmerzen ja gut zu uns und unserem Weg mit jungen Spielern.“ Gearbeitet hat die Eintracht in dieser Woche an ihrer Ballsicherheit und an der Zielstrebigkeit in beiden Strafräumen. Vorne lässt das Team zu viel liegen, hinten sind die Räume für die Gegenspieler zu groß. Solche Trainingsinhalte sind Effgen wichtig, auch, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, den ersten Dreier zu landen. „Nach drei Spielen gibt es einen ersten Status quo. Ich hatte erahnt, dass er so sein wird, wie er nun eingetreten ist. Nun gilt es, daran zu arbeiten, um sich zu verbessern“, fordert der Eintracht-Coach.