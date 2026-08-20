Heimspiel am Freitag Eintracht möchte am Jahrmarkt raus aus dem Strudel Olaf Paare 20.08.2026, 12:58 Uhr

i Niko Neal (blaues Trikot) und die SG Eintracht Bad Kreuznach wollen am Freitagabend das Jahrmarktsspiel für sich entscheiden. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Es ist für viele das Spiel des Jahres, wenn Eintracht Bad Kreuznach am Jahrmarkt zu Hause aufläuft. Kontrahent ist am Freitagabend der VfR Grünstadt. Fehlen wird dann ein Spieler, der sich abgemeldet hat und nach Weinsheim wechselt.

Während der Trainingseinheiten war bereits die Musik von der nahen Pfingstwiese zu hören, auch das Riesenrad drehte testweise schon seine Kreise. „Der Jahrmarkt ist deutlich zu spüren, zumal die Spieler ja in dieser Woche auf dem Schulgelände parken mussten und deshalb teilweise etwas später kamen“, erzählt Amin Ouachchen, der Trainer des Fußball-Verbandsligisten Eintracht Bad Kreuznach.







Artikel teilen

Artikel teilen