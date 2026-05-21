Planung weit vorangeschritten Eintracht-Kader in der Übersicht: Wer bleibt, wer geht Olaf Paare 21.05.2026, 12:33 Uhr

i Spielen auch in der nächsten Saison gemeinsam bei Eintracht Bad Kreuznach: Niklas Langer (von links), Deniz Darcan und Leo Blenske. Klaus Castor

Die Fluktuation ist einmal mehr groß bei Eintracht Bad Kreuznach. Wer geht, wer bleibt? Wir liefern vor dem letzten Spiel gegen Basara Mainz eine Übersicht.

Die Nachricht, dass Schlüsselspieler Deniz Darcan dem Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach erhalten bleibt, sorgt für gute Laune rund um das Nahe-Stadion. „Ich bin extrem zufrieden mit unserer Kaderentwicklung. Uns stehen jetzt schon 26 Spieler für die neue Runde zur Verfügung“, sagt Mario Spreitzer, Interimstrainer und Sportlicher Leiter der Eintracht.







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