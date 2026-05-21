Die Fluktuation ist einmal mehr groß bei Eintracht Bad Kreuznach. Wer geht, wer bleibt? Wir liefern vor dem letzten Spiel gegen Basara Mainz eine Übersicht.
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Die Nachricht, dass Schlüsselspieler Deniz Darcan dem Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach erhalten bleibt, sorgt für gute Laune rund um das Nahe-Stadion. „Ich bin extrem zufrieden mit unserer Kaderentwicklung. Uns stehen jetzt schon 26 Spieler für die neue Runde zur Verfügung“, sagt Mario Spreitzer, Interimstrainer und Sportlicher Leiter der Eintracht.