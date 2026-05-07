Der Klassenverbleib ist eingetütet. Lässt das Team nun die restliche Saison austrudeln? Savas Kaya widerspricht energisch. Der Interims-Co-Trainer erwartet vielmehr das Gegenteil von seinem Team.
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Wer Savas Kaya nach der Partie gegen den FK Pirmasens II im Spielerkreis erlebt hat, wie er den Ton angegeben hat, der hat gespürt, wie viel Spaß ihm die Rettermission beim Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach gemacht hat. Als Co-Trainer unterstützt er Interimstrainer Mario Spreitzer tatkräftig.