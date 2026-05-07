Bad Kreuznacher in Steinbach Eintracht-Gen: Kaya freut sich, dass er helfen kann Olaf Paare 07.05.2026, 13:04 Uhr

i Gut gemacht: Interims-Co-Trainer Savas Kaya (links) lobt Levi Mukamba nach dessen Auswechslung gegen den FK Pirmasens II. Für beide ist am Saisonende Schluss bei Eintracht Bad Kreuznach. Edgar Daudistel

Der Klassenverbleib ist eingetütet. Lässt das Team nun die restliche Saison austrudeln? Savas Kaya widerspricht energisch. Der Interims-Co-Trainer erwartet vielmehr das Gegenteil von seinem Team.

Wer Savas Kaya nach der Partie gegen den FK Pirmasens II im Spielerkreis erlebt hat, wie er den Ton angegeben hat, der hat gespürt, wie viel Spaß ihm die Rettermission beim Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach gemacht hat. Als Co-Trainer unterstützt er Interimstrainer Mario Spreitzer tatkräftig.







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