Der erste Saisonsieg und zwei gute Auftritte haben die SG Eintracht Bad Kreuznach beflügelt. Gegen Schlusslicht TuS Steinbach will das Team daran anknüpfen.
Lesezeit 1 Minute
Wenn der Vorletzte auf das Schlusslicht trifft, geht es oft um mehr als nur drei Punkte. Und genau das erwartet die SG Eintracht Bad Kreuznach am Sonntag um 15 Uhr im Heimspiel gegen den TuS Steinbach. Beide Teams stecken tief im Tabellenkeller der Fußball-Verbandsliga, wobei die Eintracht mit acht Punkten im Gegensatz zum TuS schon einmal gewonnen hat.