Langsam wird es Zeit für den ersten Dreier für die Bad Kreuznacher Eintracht, doch der Gegner am Sonntag kommt aus dem obersten Regal.

In verändertem Gewand wird sich das Nahe-Stadion auch am Sonntag wieder zeigen, wenn die SG Eintracht Bad Kreuznach um 15 Uhr in der Fußball-Verbandsliga den TB Jahn Zeiskam empfängt. Die Flutlichtmasten sind installiert und runden das neue Erscheinungsbild mit dem Dach über der Tribüne ab. Brennen werden die Lampen angesichts des Nachmittags-Termins natürlich nicht, doch Abendterminen sollte nichts mehr entgegenstehen.

Gegen die Zeiskamer nimmt die Eintracht ihren sechsten Anlauf, den ersten Dreier einzufahren. „Der Gegner ist ein Brett. Aber was sollen wir machen, der Spielplan will es so“, sagt Eintracht-Trainer Thorsten Effgen. Die Zeiskamer gelten als einer der Aufstiegsfavoriten, das untermauerten sie in dieser Woche auch auf dem Transfermarkt, als sie vom Drittligisten Hansa Rostock Antonio Jonjic verpflichteten, der für Erzgebirge Aue und den SV Wehen Wiesbaden auch schon 47 Zweitliga-Spiele bestritt. „Die Zeiskamer erwarten von sich selbst den Aufstieg in die Oberliga“, weiß Effgen.

Kehrt Papa Mukamba auf den Platz zurück?

Erinnert sei an das bärenstarke Duell der beiden Teams im März in Winzenheim. Effgen: „Da haben Nuancen entschieden, und das könnte auch am Sonntag so sein. Wir haben ja durchaus Spieler, die den Unterschied ausmachen können und mit deren Hilfe uns eine Überraschung gelingen kann.“

Ein solcher Spieler ist Levi Mukamba, der zuletzt aussetzte, weil er Vater geworden ist. Seine Rückkehr in den Kader steht bevor. Allerdings brechen in Lennart Drees, Mika Brunswig (beide Urlaub) und Yannik Wex (Adduktorenprobleme) drei Spieler aus der Startformation vom vergangenen Spiel weg. „Das Urlaubsverhalten hat sich seit Corona verändert, das ist eben so“, sagt Effgen und fügt an: „Für uns als Trainer ist das durchaus spannend, weil wir überlegen, was können wir verändern, wem können wir eine Chance geben.“ Ein Kandidat könnte Leonardo Rastiello sein. Der hat wie Jonjic auch schon für die Wehener gespielt, allerdings nicht in der Zweiten Liga, sondern für die U19...