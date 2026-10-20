Unter dem Titel „Der Ball und die Kohle“ beleuchten wir in regelmäßigen Abständen, wie sich Vereine beim Thema Geld aufstellen. Eintracht Bad Kreuznach setzt auf einen treuen Hauptsponsor und geht beim Thema Merchandising neue Wege.
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Im Derby in Hüffelsheim vor einigen Wochen lief Eintracht Bad Kreuznach mit blanker Brust auf. Viele wunderten sich, dass der Traditionsverein, der schon in der Zweiten Liga spielte, zur neuen Runde in der Fußball-Verbandsliga keinen Trikotsponsor mehr gefunden hat.