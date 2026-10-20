Der Ball und die Kohle Eintracht-Fans können sich das Jubiläumstrikot sichern Olaf Paare 20.10.2026, 08:10 Uhr

i Der rote Schriftzug der Meffert AG ist auf dem Jubiläumstrikot von Eintracht Bad Kreuznach gut zu erkennen. Die Unternehmensgruppe von Ex-Präsident Klaus Meffert ist und bleibt Hauptsponsor des Traditionsvereins. Edgar Daudistel

Unter dem Titel „Der Ball und die Kohle“ beleuchten wir in regelmäßigen Abständen, wie sich Vereine beim Thema Geld aufstellen. Eintracht Bad Kreuznach setzt auf einen treuen Hauptsponsor und geht beim Thema Merchandising neue Wege.

Im Derby in Hüffelsheim vor einigen Wochen lief Eintracht Bad Kreuznach mit blanker Brust auf. Viele wunderten sich, dass der Traditionsverein, der schon in der Zweiten Liga spielte, zur neuen Runde in der Fußball-Verbandsliga keinen Trikotsponsor mehr gefunden hat.







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