Die erste Hälfte ging an den SV Steinwenden, die zweite an die SG Eintracht Bad Kreuznach – somit ist das 1:1 im Spiel der Fußball-Verbandsliga durchaus leistungsgerecht.

Es hätte nicht viel gefehlt und Chris Diedrich, der Co-Trainer von Thorsten Effgen, hätte sein Verbandsliga-Debüt für die Fußballer von Eintracht Bad Kreuznach geben müssen. „Er war meine letzte Patrone“, sagte Effgen nach dem 1:1 (0:0) beim SV Steinwenden.

Die Eintracht plagen extreme Personalsorgen. „Die Jungs haben einen Punkt mitgenommen, verdient und wichtig. Aber der Blick nach vorne trübt dann doch. Da warten schwierige Wochen auf uns“, erläuterte Effgen. Ilker Yüksel und Jan Wingenter mussten das Spielfeld verletzt verlassen, und ihr Trainer befürchtet längere Ausfälle. Das gilt auch für Kapitän Deniz Darcan, der seiner Mannschaft mit einem Jokereinsatz und dem 1:1 (70.) half, der aber das Spiel erneut mit starken Schmerzen beendete. „Er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, und das war sehr wichtig“, sagte Effgen, der erläuterte: „Eine der Stärken von Deniz ist die Präsenz, die er vor dem Tor herstellt, und die haben wir gebraucht.“

„Das 0:0 war das Beste der ersten Hälfte.“ Thorsten Effgen

Die Bad Kreuznacher hatten nicht ins Spiel gefunden. „Es war sehr intensiv, was die Steinwendener da gemacht haben. Hart, aber herzlich, wie immer dort“, sagte Effgen. Die erste Hälfte ging somit an die Gastgeber. „Das 0:0 war das Beste der ersten Hälfte“, berichtete der Coach, der sich freute, dass sich sein Team nach dem Seitenwechsel steigerte und das schnelle 0:1 durch Akanni Oladehinde (48.) gut wegsteckte. „Die Jungs haben sich nicht beeindrucken lassen. Wir haben weiter unseren Stiefel mit Stafetten gespielt. Das war ein Schritt nach vorne“, lobte Effgen. Am Ende war die Eintracht dem zweiten Tor näher, beispielsweise bei einem Kopfball von Maik Strunk. Doch die Gastgeber lauerten auf Konter. „Es war ein Ritt auf der Rasierklinge“, bilanzierte der Eintracht-Trainer.

SG Eintracht Bad Kreuznach: Basting – L. Mukamba, Brunswig, Blenske, Tüysüz – Baumann, Celebi – Wingenter (63. Darcan), Schäfer – G. Auletta (73. Kreuznacht), Yüksel (79. Strunk).

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, gegen TuS Steinbach.