2:1-Erfolg in Hüffelsheim Eintracht entscheidet Derby vor 1000 Fans über Willen Olaf Paare 10.09.2026, 10:51 Uhr

i Eine der Szenen des Derbys: In der 81. Minute steht der Hüffelsheimer Simon Scherer (rotes Trikot) frei vor Felix Basting, vergibt aber. Sebastian Baumann (dahinter) wird so mit der Eintracht zum Derbysieger. Klaus Castor

Es ging hoch und runter, die Fans fieberten mit. Das mitreißende und hochklassige Derby in Hüffelsheim hielt, was es versprach. Gast Eintracht Bad Kreuznach zeigte einmal mehr, dass Engagement eine der wichtigsten Zutaten für Erfolg ist.

Die Fans der SG Eintracht Bad Kreuznach waren zur Höchstform aufgelaufen. Ihre legendären Schlachtrufe „Hier regiert die SGE“ und „Wir sind die Besten im Südwesten“ schallten voller Inbrunst in den Nachthimmel. Es klang jede Menge Stolz mit auf ein Team, das sich vor 1000 Derby-Zuschauern zerrissen hatte und das Lokalduell der Fußball-Verbandsliga gegen die aufstrebende SG Hüffelsheim völlig verdient mit 2:1 (2:0) gewann.







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