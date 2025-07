In den letzten Zügen der vergangenen Saison wurden die Verantwortlichen des Fußball-Verbandsligisten Eintracht Bad Kreuznach von den Ereignissen überrollt. Dabei ging es nicht nur um sportliche Ergebnisse, sondern um Personalien. In Berkan Celebi und Gianni Auletta verabschiedeten sich spät und überraschend zwei Schlüsselspieler. In Dogukan Tüysüz zog sich ein Leistungsträger zudem eine so schwere Verletzung zu, dass er die komplette anstehende Saison ausfallen wird. „Und so hat sich ein Umbruch im Kader ergeben, den wir gar nicht wollten und der völlig ungeplant kam“, sagt Eintracht-Trainer Thorsten Effgen. Mit Blick auf die neue Runde formuliert er deshalb auch seine Zielsetzung so: „Wenn es uns gelingt, die individuelle Qualität, die wir verloren haben, als Kollektiv zu ersetzen, dann war es eine gute Saison.“

In Auletta bricht der beste Torschütze weg, in Berkan Celebi ein Vollblutfußballer. „Völlig unabhängig von finanziellen Möglichkeiten, Berkan kannst du nicht ersetzen, weil es solche fußballverrückten Typen wie ihn kaum noch gibt. Einer, der immer da ist. Einer, der auf dem Feld immer den Ball haben will. Einer, der wie ein Profi lebt. Einer, der tolle Fertigkeiten mit dem linken Fuß hat“, sagt Effgen und fügt an: „In beiden Fällen mussten wir die Erfahrung machen, dass es in der gleichen Liga finanziell potentere Vereine gibt.“ Im Trikot von Basara Mainz (Auletta) und von TuS Mechtersheim (Celebi) wird es ein Wiedersehen geben. Zudem verließen auch einige Spieler, die in den vergangenen Jahren den Durchbruch bei der Eintracht nicht geschafft hatten, das Moebus-Stadion.

„Edis kenne ich aus dem NLZ von Mainz 05. Er war schon immer technisch beschlagen.“

Thorsten Effgen

Die Verantwortlichen reagierten und verstärkten den Kader. Zum Portfolio der Neuen gehören aufstrebende Talente wie Niklas Langer, Lennart Drees, Luca Chirivi und Deniz Cinar. „Sie sind alle noch unter 21 Jahren und entwicklungsfähig“, sagt Effgen. In Rückkehrer Yannik Wex und Königstransfer Edis Sinanovic sind aber auch etablierte Kräfte dabei. „Edis kenne ich aus dem NLZ von Mainz 05. Er war schon immer technisch beschlagen“, lobt Effgen und freut sich: „Ihn für uns zu gewinnen, war eine glückliche Fügung.“ Aufgrund einer Verletzung war Sinanovics Karriere ausgebremst worden. Zudem zog er in die Nähe von Bad Kreuznach und ist mit einigen Eintracht-Spielern befreundet, sodass sich eine Tür öffnete.

Die Neuen bringen sich sehr gut ein. „Die Integration von Spielern ist ja keine Einbahnstraße, in der die Neuen alles annehmen müssen, was bisher war. Sie dürfen auch gerne ihre Erfahrungen und Sichtweisen vermitteln. Und das ist in diesem Sommer passiert auf eine Art und Weise, wie ich es noch nie erlebt habe. Das bringt uns taktisch und spielerisch echt weiter“, berichtet Effgen. Doch bei allen neuen Impulsen, die Eintracht wird ihren Prinzipien sicher treu bleiben und sehr aktiven Fußball spielen. Dafür stehen Effgen und sein Trainerteam.

Tribüne im Moebus-Stadion erhält ein Dach

Diese Form des Fußballs war in den beiden Jahren seit dem Aufstieg aus der Landesliga auch erfolgreich. Die Eintracht belegte jeweils den siebten Platz und hatte dank starker (Start-)Phasen nie etwas mit dem Abstieg zu tun. Das soll auch heuer so sein, wenngleich Effgen eine an Tabellenplätze gebundene Zielsetzung ablehnt.

Vielmehr ist ihm aufgefallen, dass der Zuschauerzuspruch stetig ansteigt. Aufgrund der Veränderungen im Stadion, dessen Tribüne derzeit überdacht wird, dürfte der Komfort steigen und die SGE auch zur kalten Jahreszeit mehr Fans anlocken. „Davon abgesehen ist Eintracht Bad Kreuznach aber im besten Sinne ein reiner Amateurfußballverein. Das haben wir zuletzt wieder deutlich gemerkt, als wir rund ums Team einiges verbessern wollten“, sagt Effgen, der damit gut leben kann, wie er seit mehr als drei Jahren unter Beweis stellt.

Stetig an seiner Seite ist seitdem Deniz Darcan, Leistungsträger, Co-Trainer – und natürlich Kapitän. „Deniz ist der Leader des Teams. Er wird so lange Kapitän bleiben, wie er das möchte“, sagt Effgen und fügt an: „Wobei die Binde gar nicht entscheidend ist. Wir haben auch weitere Spieler, die führen können.“ Von ganz hinten gibt Torwart Felix Basting die Kommandos. „Mit ihm, Simon Marschall und André Müller, der sehr beliebt ist im Team, haben wir erneut drei starke Torleute, die bedenkenlos spielen können und auch werden, denn heute absolviert kein Torwart mehr alle 30 Spiele“, sagt der Coach. Er setzt zudem darauf, dass sich der Verletzungsfluch der Vorsaison nicht fortsetzt und Langzeitverletzte schnell wieder zur Verfügung stehen. Bei Ilker Yüksel und Matti Rieß könnte das im September der Fall sein, bei Nils Flühr Anfang des neuen Jahres. Im besten Fall hat die Eintracht dann schon wieder für die eine oder andere Überraschung gesorgt und den Grundstein für den dauerhaften Verbandsliga-Verbleib gelegt.

Prognose: Eintracht meistert Umbruch und wird Siebter

Zweimal Platz sieben seit dem Aufstieg ist kein Zufall. Die Abschlussplatzierungen spiegeln das Leistungsvermögen des Kaders sehr gut wider. Und der dritte siebte Platz ist nicht unwahrscheinlich. Der Umbruch wird gelingen, zumal die neuen Spieler Spannung versprechen.

SG Eintracht Bad Kreuznach

Zugänge: Simon Marschall (TuS Hackenheim), Lennart Drees (SV Gonsenheim U19), Niklas Langer (Hassia Bingen U19), Marvin Heinrich (TSV Gau-Odernheim), Deniz Cinar, Edis Sinanovic (beide TuS Marienborn), Luca Chirivi (TSV Schott Mainz U19), Yannik Wex (SG Guldenbachtal).

Abgänge: Thiemo Stavridis, Antonio Auletta, Fabian Haas (alle Spvgg Ingelheim), Berkan Celebi (TuS Mechtersheim), Jonah Röhlinger (TSG Planig), Ivan Bilandzija (VfL Simmertal), Arda Özel, Eli Mukamba (beide TSV Mommenheim), Gianni Auletta (Basara Mainz), Silas Köllmer, Julias Schött (beide verletzungsbedingte Pause), Younes Hida (Ziel unbekannt).

Tor: Felix Basting, Simon Marschall, André Müller.

Abwehr: Lennart Drees, Levi Mukamba, Marvin Heinrich, Leo Blenske, Tobias Kreuznacht, Mika Brunswig, Erkan Akcan.

Mittelfeld: Sebastian Baumann, Jan Wingenter, Maik Strunk, Niklas Langer, Edis Sinanovic, Malik Schäfer, David Molnar, Deniz Cinar, Luca Chirivi.

Angriff: Matti Rieß, Deniz Darcan, Ilker Yüksel, Deniz Kaan, Yannik Wex.

Trainer: Thorsten Effgen.

Co-Trainer: Christopher Diedrich, Deniz Darcan.

Torwarttrainer: Kay Schotte.

Saisonziel: Als Kollektiv die individuelle Qualität der Abgänge ersetzen.

Favoriten: TuS Mechtersheim, TB Jahn Zeiskam, SG Hüffelsheim, SVA Waldalgesheim, Basara Mainz, SV Herxheim.