Viel Kampf, wenig Glanz – die Landesliga-Rückkehr der SG Weinsheim nach 27 Jahren fiel ernüchternd aus. Vor allem an den offensiven Abläufen muss und wird der Aufsteiger arbeiten.
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Zwei Unterzahlen, keine einzige Torchance und ein Gegentor per Elfmeter, das die 0:1-Niederlage bedeutete – der Auftakt von Landesliga-Aufsteiger SG Weinsheim gegen den TuS Bedesbach-Patersbach war schwere Kost und zeigte, dass die Fußballer vom Palmstein sich noch steigern müssen, wenn sie in der neuen Klasse bestehen wollen.