SG Weinsheim verpatzt Start
Einsatz stimmt, doch die Durchschlagskraft fehlt
Viele Zweikämpfe prägten das erste Landesliga-Spiel der SG Weinsheim seit 27 Jahren. In dieser Szene stoppen Zein Jalkama (links
Viele Zweikämpfe prägten das erste Landesliga-Spiel der SG Weinsheim seit 27 Jahren. In dieser Szene stoppen Zein Jalkama (links) und Jannis Spachtholz einen Bedesbacher.
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Viel Kampf, wenig Glanz – die Landesliga-Rückkehr der SG Weinsheim nach 27 Jahren fiel ernüchternd aus. Vor allem an den offensiven Abläufen muss und wird der Aufsteiger arbeiten.

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Zwei Unterzahlen, keine einzige Torchance und ein Gegentor per Elfmeter, das die 0:1-Niederlage bedeutete – der Auftakt von Landesliga-Aufsteiger SG Weinsheim gegen den TuS Bedesbach-Patersbach war schwere Kost und zeigte, dass die Fußballer vom Palmstein sich noch steigern müssen, wenn sie in der neuen Klasse bestehen wollen.
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