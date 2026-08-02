SG Weinsheim verpatzt Start Einsatz stimmt, doch die Durchschlagskraft fehlt Olaf Paare 02.08.2026, 09:41 Uhr

i Viele Zweikämpfe prägten das erste Landesliga-Spiel der SG Weinsheim seit 27 Jahren. In dieser Szene stoppen Zein Jalkama (links) und Jannis Spachtholz einen Bedesbacher. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Viel Kampf, wenig Glanz – die Landesliga-Rückkehr der SG Weinsheim nach 27 Jahren fiel ernüchternd aus. Vor allem an den offensiven Abläufen muss und wird der Aufsteiger arbeiten.

Zwei Unterzahlen, keine einzige Torchance und ein Gegentor per Elfmeter, das die 0:1-Niederlage bedeutete – der Auftakt von Landesliga-Aufsteiger SG Weinsheim gegen den TuS Bedesbach-Patersbach war schwere Kost und zeigte, dass die Fußballer vom Palmstein sich noch steigern müssen, wenn sie in der neuen Klasse bestehen wollen.







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