SV Winterbach gewinnt Derby Eine Lebensversicherung fehlt, die andere liefert 16.11.2025, 22:21 Uhr

i Feldspieler im Kasten: Der Winterbacher Jonas Götz wirft sich im Derby dem Schmittweilerer Milan Klein entgegen. Rechts: Immanuel Blaum. Klaus Castor

0:3 im Hinspiel, nun 4:1 – Aufsteiger SV Winterbach zeigt, dass er gereift ist. Beim unterlegenen Derby-Kontrahenten FC Schmittweiler ist der verletzte Stoßstürmer nicht zu ersetzen.

Als vor dem Landesliga-Derby Aurel Rech mit Krücken und einem Spezialschuh am Sportheim vorbei humpelte, da dürften die Anhänger des FC Schmittweiler-Callbach bereits befürchtet haben, dass sich der Lauf ihres Teams nicht fortsetzen lässt. Und so kam es: Die Schmittweilerer Fußballer unterlagen Aufsteiger SV Winterbach mit 1:4 (0:1).







Artikel teilen

Artikel teilen