SGM siegt klar in Weinsheim
Ein „typisches Tiedtke-Tor“ bringt die Entscheidung
Niklas Mittwich (am Boden) brachte Körperlichkeit ins Spiel der Weinsheimer, doch die Meisenheimer (von links) Alex Tiedtke, Mik
Niklas Mittwich (am Boden) brachte Körperlichkeit ins Spiel der Weinsheimer, doch die Meisenheimer (von links) Alex Tiedtke, Mika Maurer, Filip Höft und Moritz Wurdel hielten erfolgreich dagegen.
Michael Ottenbreit

Der Lernprozess der SG Weinsheim, gefährlicher zu werden, hält an. Gegen die SG Meisenheim zählte ein sehenswerter Treffer nicht, danach ließ der wiedererstarkte Vorjahresmeister die Muskeln spielen.

Lesezeit 4 Minuten
Die Lust am Fußball ist bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied zurück. Drei Siege in Folge und der zweite überzeugende Derbyauftritt verdeutlichen, dass mit dem Vizemeister der Vorsaison in der Landesliga wieder zu rechnen ist. Das 3:0 (2:0) bei der SG Weinsheim begeisterte sogar den gegnerischen Trainer.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport