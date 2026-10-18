SGM siegt klar in Weinsheim Ein „typisches Tiedtke-Tor“ bringt die Entscheidung Olaf Paare 18.10.2026, 10:49 Uhr

i Niklas Mittwich (am Boden) brachte Körperlichkeit ins Spiel der Weinsheimer, doch die Meisenheimer (von links) Alex Tiedtke, Mika Maurer, Filip Höft und Moritz Wurdel hielten erfolgreich dagegen. Michael Ottenbreit

Der Lernprozess der SG Weinsheim, gefährlicher zu werden, hält an. Gegen die SG Meisenheim zählte ein sehenswerter Treffer nicht, danach ließ der wiedererstarkte Vorjahresmeister die Muskeln spielen.

Die Lust am Fußball ist bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied zurück. Drei Siege in Folge und der zweite überzeugende Derbyauftritt verdeutlichen, dass mit dem Vizemeister der Vorsaison in der Landesliga wieder zu rechnen ist. Das 3:0 (2:0) bei der SG Weinsheim begeisterte sogar den gegnerischen Trainer.







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