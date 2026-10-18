Der Lernprozess der SG Weinsheim, gefährlicher zu werden, hält an. Gegen die SG Meisenheim zählte ein sehenswerter Treffer nicht, danach ließ der wiedererstarkte Vorjahresmeister die Muskeln spielen.
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Die Lust am Fußball ist bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied zurück. Drei Siege in Folge und der zweite überzeugende Derbyauftritt verdeutlichen, dass mit dem Vizemeister der Vorsaison in der Landesliga wieder zu rechnen ist. Das 3:0 (2:0) bei der SG Weinsheim begeisterte sogar den gegnerischen Trainer.