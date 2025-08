Ob es die erstmals übertragene Kapitänsbinde war? Oder der wichtige Stellenwert, den Trainer Murat Yasar seit Wochen betont? Oder der viele Platz, der sich ihm auf dem Feld im Strafraum des Gegners bot? Vermutlich von allem etwas trug dazu bei, dass bei Yannick Naujoks vom FC Schmittweiler-Callbach im Landesliga-Derby beim SV Winterbach der Torknoten platzte. Naujoks traf zum ersten Mal bei den Fußball-Männern dreimal und war beim 3:0 (1:0)-Erfolg der Schmittweilerer die Speerspitze des Erfolgs.

„Noki ist sicher kein Lautsprecher, ihn hörst du ja auf dem Platz nie. Selbst wenn er ein Tor schießt nicht. Aber er ist in unserer jungen Mannschaft einer der Erfahrenen und muss da einfach Verantwortung übernehmen“, erklärte Yasar. Und Naujoks lieferte, wie das gesamte Schmittweilerer Team. Das war nach einem riesigen Aderlass sicher nicht als Favorit an den Felsen gefahren. „Einige hatten schon spekuliert, wie hoch wir verlieren. Ich habe den Jungs aber gesagt, dass ich ein gutes Gefühl habe. Wenn du von den Spielern Überzeugung einforderst, dann musst du sie auch im Trainerteam vorleben“, erklärte Yasar und fügte an: „Wir haben den Jungs einen Plan an die Hand gegeben, an den wir geglaubt haben und den die Spieler klasse umgesetzt haben.“

„Wir wurden nie gefährlich.“

Torben Scherer

Ein Plan, der vorsah, sich sehr tief aufzustellen und den Winterbachern den Ball zu überlassen. Und dem Aufsteiger fiel in dieser Rolle recht wenig bis gar nichts ein. „Wir hatten viel Ballbesitz, haben daraus aber kein Kapital geschlagen“, stellte SVW-Coach Torben Scherer selbstkritisch fest. Es fehlten den Winterbachern zündende Ideen. „Wir waren zu behäbig“, kritisierte Scherer und bilanzierte: „Wir wurden nie gefährlich.“

Doch im Fußball spielst du auch nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Und die Schmittweilerer ließen ihrerseits wenig zu. Das galt vor allem für die von Jeff Renner vorzüglich dirigierte Fünferkette, in der die Zugänge Akif Besler und Nico Schmidt ein starkes Spiel machten. Überall, wo der Winterbacher 54-Tore-Mann Elias Pfenning hinkam, waren Renner und Besler bereits und stoppten die Bemühungen des Torjägers. Ebenfalls ein Pluspunkt: Christian Koch machte bei seinem Comeback in der Landesliga ein glänzendes Spiel, weil er sehr aufmerksam war und viele lange Bälle der Winterbacher umsichtig entschärfte. Dabei war Torwarttrainer Koch erst wenige Minuten vor Spielbeginn in den Kasten rotiert, weil Stammtorwart Jakob Hill aufgrund einer Feuerwehr-Ehrung zu spät nach Winterbach kam.

„Das war mal wieder ein typisches Schmittweiler-Spiel.“

Murat Yasar

Auch der Match-Aufbau der Schmittweilerer stimmte. Sie holten sich zunächst über Ballzirkulationen in den eigenen Reihen Sicherheit und wurden mit zunehmender Spielzeit immer mutiger. Zudem war das 1:0 direkt vor der Pause ein Wirkungstreffer. Besler zeigte, dass er auch mit dem Ball etwas anfangen kann, spielte einen bärenstarken Aufbauball, den Justus Rech geschickt weiterleitete, und schon war Naujoks frei und konnte einschieben.

Mit der Führung im Rücken ließen die Gäste aber nicht locker, hatten nach der Pause eine gute Phase. Dabei war auch ein weiterer junger Zugang auffällig: Jan Petrov, der noch bei den A-Jugendlichen spielen dürfte und nun bei den Männern immer wieder für Entlastung sorgte. Naujoks hätte schon früher sein Torkonto erhöhen können, doch schließlich machte er in der 76. und 86. Minute alleine vor Samuel Keßler eiskalt alles klar. Die Schmittweilerer feierten den Dreier enthusiastisch und mit dem obligatorischen Derbysieger-Kreisel. „Das war mal wieder ein typisches Schmittweiler-Spiel“, jubelte Yasar.

Luis Becker vom Krankenwagen abtransportiert

Zur Ehrenrettung der ebenfalls jungen Winterbacher muss erwähnt werden, dass das Spiel extrem unglücklich begann. Bereits nach sieben Minuten verletzte sich in Luis Becker ein Eigengewächs und Publikumsliebling direkt neben der Auswechselbank schwer, seine Schmerzensschreie waren während der langen Behandlungsphase nicht zu überhören. Mit Verdacht auf einen Waden- oder Schienbeinbruch wurde er von mehreren Ersatzspielern zum Krankenwagen gebracht. Keine Frage, das macht natürlich etwas mit den Mitspielern, wenn sie den Krankenwagen mit ihrem Kumpel direkt an der Außenlinie vorbeifahren sehen. „Ich will unsere Leistung nicht darauf schieben, aber dass das kein optimaler Start in unsere Landesliga-Saison war, ist doch klar“, sagte Scherer.

Ihm fiel aber noch etwas auf: „Auch bei den Schmittweilerern haben Jungs gespielt, die ihr erstes Landesliga-Spiel gemacht haben und die sich in jeden Ball geworfen haben, die über 90 Minuten einen großen Fight geliefert haben.“ Die Winterbacher werden also mehr Intensität auf den Platz bringen müssen, wenn sie in der Landesliga bestehen wollen. Das 0:3 war jedenfalls die erste Heimniederlage seit dem 10. Dezember 2023 – auch damals hieß es 0:3, gegen die SG Weinsheim.

SV Winterbach – FC Schmittweiler 0:3 (0:1)

SV Winterbach: Keßler – Blaum, Augustin (71. Zimmermann), Fett – Schneberger, Secker (71. Reidel) – Kunz, Görlek (46. Leister) – E. Becker, Pfenning, L. Becker (12. Stumm).

FC Schmittweiler-Callbach: Koch – Luciano, Besler, Renner, Schmidt, Boppel (87. Miftari) – Petrov (90. Maurer), Klein, J. Rech, Naujoks – Köhler (78. Fritz).

Schiedsrichter: Dönges (Mainz).

Zuschauer: 250.

Tore: 0:1 Naujoks (42.), 0:2 Naujoks (76.), 0:3 Naujoks (86.).

Beste Spieler: Fehlanzeige – Besler, Renner, Koch, Naujoks.

So geht’s weiter: Der SVW spielt am Dienstag, 19 Uhr, im Verbandspokal gegen den VfR Baumholder und am Sonntag, 15.30 Uhr, in der Landesliga beim SV Hermersberg. Der FCS empfängt am Samstag, 16 Uhr, den SV Hinterweidenthal.