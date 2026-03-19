Sechs Heimsiege in Folge sind eine famose Serie. Die SG Eintracht Bad Kreuznach möchte sie gerne ausbauen - auch mithilfe eines Zugangs.
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Wenn aktuell eine Verpflichtung bekannt gegeben wird, dann betrifft das meist Wechsel, die im Sommer vollzogen werden. Anders ist das bei Eintracht Bad Kreuznach und Alan Kurpejovic. Der 18-jährige Waldböckelheimer, der zuletzt in der U19 des SV Gonsenheim gespielt hat, ist sofort spielberechtigt und könnte am Samstag um 16 Uhr im Verbandsliga-Duell mit Viktoria Herxheim seine SGE-Premiere feiern.