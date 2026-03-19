Kurpejovic zur Eintracht Ein sofortiger Zugang soll die Personalnot mindern Olaf Paare 19.03.2026, 14:38 Uhr

i Soforthilfe: Der Waldböckelheimer Alan Kurpejovic (Mitte) ist sofort spielberechtigt und soll Eintracht Bad Kreuznach zum Klassenverbleib schießen. Über den Zugang freuen sich SGE-Präsident Patrick Krick (rechts) und der Sportliche Leiter Mario Spreitzer. Karsten Theis

Sechs Heimsiege in Folge sind eine famose Serie. Die SG Eintracht Bad Kreuznach möchte sie gerne ausbauen - auch mithilfe eines Zugangs.

Wenn aktuell eine Verpflichtung bekannt gegeben wird, dann betrifft das meist Wechsel, die im Sommer vollzogen werden. Anders ist das bei Eintracht Bad Kreuznach und Alan Kurpejovic. Der 18-jährige Waldböckelheimer, der zuletzt in der U19 des SV Gonsenheim gespielt hat, ist sofort spielberechtigt und könnte am Samstag um 16 Uhr im Verbandsliga-Duell mit Viktoria Herxheim seine SGE-Premiere feiern.







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