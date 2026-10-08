Gastspiel beim VfR Grünstadt Ein Sieg des VfR Baumholder wäre cool für den Kopf Sascha Nicolay 08.10.2026, 00:00 Uhr

i Felix Ruppenthal ist an der Seitenlinie immer engagiert. Der Trainer des VfR Baumholder isst guter Dinge, dass beim Gastspiel beim VfR Grünstadt am Sonntag ein Dreier auf das Konto der Westricher wandern wird. Stefan Ding

Die Stimmung ist gut beim VfR Baumholder nach dem späten 2:2 gegen den FV Dudenhofen. Damit das so bleibt, wäre ein Erfolg am Sonntag beim VfR Grünstadt bedeutsam. Trainer Felix Ruppenthal lobt die A-Junioren im Training und ist guter Dinge.

Noch ist es zu früh, um von einem Sechs-Punkte-Spiel gegen den Abstieg aus der Fußball-Verbandsliga zu sprechen, doch von großer Bedeutung ist die Partie des VfR Baumholder beim Mitaufsteiger VfR Grünstadt am Sonntag, 15 Uhr, durchaus. Schließlich haben die Grünstädter mit zwölf Zählern einen Punkt mehr als die Baumholderer, die einen Punkt Vorsprung auf den SV Alemania Waldalgesheim haben, der aktuell auf dem gefährlichen drittletzten Platz ...







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