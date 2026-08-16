Heimsieg gegen Favoriten Ein Paukenschlag der DSG Breitenthal am ersten Spieltag Sascha Nicolay 16.08.2026, 11:34 Uhr

i Symbolbild dpa

Das Publikum in Breitenthal war restlos begeister von der Art und Weise, wie die DSG den SV Ober-Olm, immerhin Regionalliga-Absteiger und einer der Aufstiegsfavoriten, niederrang.

Für eine faustdicke Überraschung sorgten die Fußballerinnen der DSG Breitenthal am ersten Spieltaag der Verbandsliga. Mit einem vorher nicht für möglich gehaltenen 2:1-Erfolg über Regionalliga-Absteiger SV Ober-Olm, der eigentlich im Vorfeld als einer der Aufstiegs-Favoriten eingestuft war, sind die Breitenthalerinnen supererfolgreicch in die Runde gestartet.







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