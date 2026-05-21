Was geht in einem Meistertrainer vor seinem letzten Spiel vor? Christian Schübelin, der Coach des VfR Baumholder, gewährt Einblicke vor dem Duell mit dem TuS Bedesbach-Patersbach am Samstag, 16.30 Uhr.
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Einen letzten Tanz gönnt sich der Meistertrainer noch. Aufgefordert vom TuS Bedesbach-Patersbach beim Finale der Fußball-Landesliga, nimmt Christian Schübelin als Coach des VfR Baumholder Abschied. Am Samstag, 16.30 Uhr, trifft der Titelträger VfR auf die Bedesbacher, die als Aufsteiger vor dem letzten Spieltag starker Siebter sind.