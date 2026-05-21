Finale beim VfR Baumholder Ein letzter Tanz mit Meistertrainer Christian Schübelin Sascha Nicolay 21.05.2026, 14:35 Uhr

i Alles ist entschieden, aber der Meistertrainer schaut sauer. Gerade hat Christian Schübelin in Trippstadt eine Gelbe Karte gesehen. Wenn die Kugel rollt, dann brennt der Coach des VfR Baumholder - auch wenn es um nichts mehr geht. Stefan Ding

Was geht in einem Meistertrainer vor seinem letzten Spiel vor? Christian Schübelin, der Coach des VfR Baumholder, gewährt Einblicke vor dem Duell mit dem TuS Bedesbach-Patersbach am Samstag, 16.30 Uhr.

Einen letzten Tanz gönnt sich der Meistertrainer noch. Aufgefordert vom TuS Bedesbach-Patersbach beim Finale der Fußball-Landesliga, nimmt Christian Schübelin als Coach des VfR Baumholder Abschied. Am Samstag, 16.30 Uhr, trifft der Titelträger VfR auf die Bedesbacher, die als Aufsteiger vor dem letzten Spieltag starker Siebter sind.







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