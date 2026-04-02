Im sechsten Teil unserer Serie über die Idar-Obersteiner Fußball-Ikone Fritz Röhrig geht es um ganz spezielle Angebote, stimulierende Familienereignisse und eine doppelte Vaterschaft an einem Wochenende – und natürlich um Tore.
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Fritz Röhrig ist in seiner Fußballer-Laufbahn Idar-Oberstein treu geblieben. Er kickte tatsächlich nie für einen Klub außerhalb Idar-Obersteins. Dabei mangelte es an interessanten Angeboten durchaus nicht.Zum Beispiel zeigte einst der VfR Kirn Interesse.