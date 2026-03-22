Torben Scherer, der Trainer des SV Winterbach, hatte vor dem Spiel beim VfR Baumholder noch vor den Freistößen von Marius Gedratis gewarnt. Vergebens. Ein solches Geschoss machte die VfR-Wende nach einem 1:3-Rückstand perfekt.
Lesezeit 4 Minuten
Der VfR Baumholder hat durch einen 4:3-Heimsieg gegen den SV Winterbach die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin agierte bei der Defensivarbeit zwar viel zu fahrlässig und sündigte dazu beim Ausnutzen von Mega-Chancen, aber sie profitierten von einer Aufholjagd und dem 5:2-Erfolg des SV Rodenbach gegen den bisherigen Spitzenreiter SC Hauenstein.