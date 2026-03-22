VfR Baumholder jetzt Erster Ein Gedratis-Freistoß wie gemalt schlägt Winterbach Frank Faber 22.03.2026, 20:39 Uhr

i Eine Riesen-Chance für Finn Kley doch der Winterbacher Torwart Samuel Keßler kommt mit dem Fuß noch an den Ball und rettet. Der VfR Baumholder gewaann trotzdem 4:3. Stefan Ding

Torben Scherer, der Trainer des SV Winterbach, hatte vor dem Spiel beim VfR Baumholder noch vor den Freistößen von Marius Gedratis gewarnt. Vergebens. Ein solches Geschoss machte die VfR-Wende nach einem 1:3-Rückstand perfekt.

Der VfR Baumholder hat durch einen 4:3-Heimsieg gegen den SV Winterbach die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin agierte bei der Defensivarbeit zwar viel zu fahrlässig und sündigte dazu beim Ausnutzen von Mega-Chancen, aber sie profitierten von einer Aufholjagd und dem 5:2-Erfolg des SV Rodenbach gegen den bisherigen Spitzenreiter SC Hauenstein.







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