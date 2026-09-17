Schmittweilers Höhen erleben am Sonntag ein echtes Spitzenspiel. Der FCS hat sich auf den vierten Platz gesiegt und freut sich auf den Vergleich mit dem Tabellenzweiten und dem besten Torjäger der Liga.
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Nach vier Pflichtspielsiegen in Folge ist das Selbstvertrauen des FC Schmittweiler-Callbach mächtig angewachsen. Da kommt das Gastspiel des TSC Zweibrücken am Sonntag um 15 Uhr genau richtig. Das Topspiel der Fußball-Landesliga ist ein echter Prüfstein für die Form der Schmittweilerer.