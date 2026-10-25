SG Meisenheim siegt 3:0 Ein Doppelpass bricht den Bann Olaf Paare 25.10.2026, 10:57 Uhr

i Doppeltorschütze der SG Meisenheim: Marc Giselbrecht (schwarzes Trikot). Michael Ottenbreit

Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied erlebte einen goldenen Oktober. Das 3:0 gegen die SG Rieschweiler war der vierte Sieg in Folge.

Seriös, souverän, verdient – die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied ließ gegen die SG Rieschweiler, den Tabellenletzten der Fußball-Landesliga, nichts anbrennen und gewann mit 3:0 (2:0).„Wir haben in den vergangenen Wochen eine sehr gute Konsequenz und Intensität entwickelt, die wir gegen die Rieschweilerer wieder auf den Platz bekommen haben und an der wir auch in den nächsten Spielen festhalten wollen“, erklärte Pascal Mohr, der Kapitän der ...







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