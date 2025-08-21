Viele Spieler kennen sich aus den gemeinsamen Jugendteams, die Trainer schätzen sich. Doch am Sonntag um 15.30 Uhr ruhen zwischen dem FC Schmittweiler-Callbach und der SG Meisenheim die Freundschaften.

Weiter geht es im Derbymodus für den Fußball-Landesligisten SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Auf das späte 2:1 gegen den TuS Hackenheim folgt nun die kurze Anreise zum FC Schmittweiler-Callbach. „Es ist immer etwas Besonderes, den Berg hoch zum Schmittweilerer Sportplatz zu fahren. Eine tolle und aufgeheizte Kulisse, darauf freuen wir uns alle“, sagt der Meisenheimer Trainer Jens Bohr. Und sein Gegenüber Murat Yasar ergänzt: „Die Jungs kennen sich, auch für den Verein hat das Spiel einen sehr großen Stellenwert.“ Los geht es am Sonntag um 15.30 Uhr.

Beide Teams sind mit sechs Punkten aus drei Spielen gut gestartet, einer von beiden kann mit neun Zählern einen erstklassigen Auftakt daraus machen. „Die Schmittweilerer liegen vor uns in der Tabelle, auch wenn es nur um ein Tor ist. Einen Favoriten sehe ich deshalb nicht unbedingt. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt Bohr. Erinnert sei in dem Zusammenhang auch an die beiden Derbys in der Vorsaison, die beide extrem eng waren und in denen am Ende die etwas größere Erfahrung der Meisenheimer den Ausschlag gab.

„In Portugal hat sich Aurel sportlich nicht betätigt. Dementsprechend sah das am Dienstag im Training aus.“

Murat Yasar

Bei den Schmittweilerern wird Aurel Rech sein Saisondebüt feiern. Der Schlüsselspieler der vergangenen beiden Spielzeiten weilte während der ersten drei Partien im Urlaub. „Und in Portugal hat er sich sportlich nicht betätigt. Dementsprechend sah das am Dienstag im Training aus“, merkt Yasar an und ergänzt: „Wir im Trainerteam haben uns bereits zusammengesetzt und überlegen, welche Rolle für Aurel in seinem Zustand die Beste sein wird, auch wenn er noch ein Abschlusstraining hat, um sich zu verbessern.“ Gut möglich also, dass die Schmittweilerer zunächst auf das eingespielte Team der ersten Spieltage setzen und Rech als Joker nachschieben. Ein Fragezeichen steht zudem hinter dem Einsatz von Paul Garlinski, der sich in Hauenstein verletzt hat.

Auch bei den Meisenheimern gibt es personelle Sorgen, die vornehmlich die Innenverteidigung betreffen. Maurizio Lörsch ist definitiv raus fürs Derby, auch Pascal Mohr und Marc-André Schneider sind angeschlagen. „Wir haben aber trotzdem genug Spieler, die in der Innenverteidigung spielen können“, sagt Bohr und verweist auf Mika Maurer, Moritz Wurdel und auch Hendrik Hautz, der in der zweiten Mannschaft exakt auf dieser Position Spielpraxis sammelte. Zudem kehrt Offensivmann Timon Edinger aus dem Urlaub zurück. „Das ist gut für uns“, sagt Bohr.

Zweikampfintensität spielt eine große Rolle

„Beide Teams haben eine junge Mannschaft, beide leben von ihrem Tempo“, sagt Yasar und fügt an: „Für mich könnte die Intensität entscheidend sein. Wer die Zweikämpfe besser angeht, dürfte Vorteile haben.“ Und deshalb formuliert er die klare Forderung an seine Mannschaft: „Wir müssen giftig und gallig sein. Die Jungs müssen kratzen und beißen.“ Gelingt das, ist Yasar zuversichtlich: „Die Meisenheimer sind gut, wir aber auch. Und Derbys sind da, um gewonnen zu werden.“