Zwei Garanten für den Derbysieg gegen den SC Idar-Oberstein fehlen dem VfR Baumholder am Freitag (19.30 Uhr) bei seinem Gastspiel bei der SG Eintracht Bad Kreuznach. Neben Danny Lutz fällt auch die Nummer eins, Philipp Schreier, aus.
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Da bezwingt der VfR Baumholder am Samstag im Derby mit einer hochklassigen Leistung den SC Idar-Oberstein und fliegt trotzdem unterm Radar weiter. Auch das ist eine Folge des Rücktritts von Marco Reich beim SC, der zum beherrschenden Thema in der Fußball-Region wurde.