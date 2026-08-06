Gastspiel bei der SG Eintracht Ein Debütant hütet diesmal die Kiste des VfR Baumholder Sascha Nicolay 06.08.2026, 14:52 Uhr

i Tim Robbert kam vom SC Idar-Oberstein II zum VfR Baumholder und steht beim Gastspiel bei der SG Eintracht Bad Kreuznach vor seineer Feuertaufe. Stefan Ding

Zwei Garanten für den Derbysieg gegen den SC Idar-Oberstein fehlen dem VfR Baumholder am Freitag (19.30 Uhr) bei seinem Gastspiel bei der SG Eintracht Bad Kreuznach. Neben Danny Lutz fällt auch die Nummer eins, Philipp Schreier, aus.

Da bezwingt der VfR Baumholder am Samstag im Derby mit einer hochklassigen Leistung den SC Idar-Oberstein und fliegt trotzdem unterm Radar weiter. Auch das ist eine Folge des Rücktritts von Marco Reich beim SC, der zum beherrschenden Thema in der Fußball-Region wurde.







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