Noch einmal Winzenheim: Die SG Eintracht Bad Kreuznach spielt am Samstag gegen TB Jahn Zeiskam letztmals in dieser Verbandsliga-Saison auf dem Kunstrasenplatz. Anschließend folgt wieder der Wechsel ins Moebus-Stadion.

Auf den ersten Blick erscheint es so, als wenn Eintracht Bad Kreuznach eine langweilige zweite Halbserie bevorsteht. Das Team ist einer der wenigen Verbandsligisten, der nur wenig Hoffnung nach oben und einen großen Vorsprung nach unten hat. Doch ein verschenktes Halbjahr wollen sich die SGE-Fußballer nicht antun, mit attraktiven Spielen und viel Spaß sorgen sie selbst für Spektakel.

Ein Plus der Eintracht ist die Flexibilität in der Offensive. „Das war Schwerpunkt der Vorbereitung. Wir wollten schwerer auszurechnen sein“, sagt SGE-Trainer Thorsten Effgen und ergänzt: „Unsere fünf Tore nach der Winterpause haben fünf verschiedene Spieler erzielt. Das kann gerne so weitergehen.“ Auch wechseln seine Jungs oft die Positionen. „Genau diese Intuition fordere ich von ihnen, und das machen sie sehr gut. Schemen-Angriffe bringen aus meiner Sicht nichts, deshalb trainieren wir sie auch gar nicht“, berichtet Effgen. Freestyle ist ihm und seinem Team deutlich lieber.

Effektiver Yüksel schleicht über den Platz

Beteiligt an der Entwicklung des Teams sind zwei Spieler, die vor der Saison aus Bingen gekommen sind: Ilker Yüksel und Malik Schäfer. „Malik habe ich schon bei Schott in der Jugend begleiten dürfen. Ich habe seine Entwicklung so erwartet. Er ist aber auch noch nicht am Ende. Ich erwarte, dass er weitere Schritte macht. Das Zeug dazu hat er“, sagt Effgen über den offensiven Mittelfeldspieler. Der harmoniert glänzend mit Yüksel, der mit seinen 26 Jahren zu den älteren Spielern zählt, aber weiter reift. „Er schleicht über das Feld, und das sehr geschickt, weiß, wo seine Mitspieler stehen, und ist sehr effizient. Er hat sich seinen Platz im Team absolut verdient“, sagt Effgen, der generell anfügt: „Wir haben mittlerweile eine andere Breite im Kader, können auch während des Spiels nachlegen.“

Das nächste Spektakel möchte das Team am Samstag um 18 Uhr in Winzenheim gegen Jahn Zeiskam zeigen. „Wir spielen dort, wo wir trainieren. Die Spiele in Winzenheim sind eine optimale Lösung für uns“, erklärt der Coach.