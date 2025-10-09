Eintracht schaut nach vorne Effgen schraubt die Rückspiegel ab 09.10.2025, 14:58 Uhr

i Die Wucht und Durchsetzungskraft von Levi Mukamba (blaues Trikot) braucht die Eintracht am Sonntag gegen den VfB Bodenheim. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Wie lange wollen die Spieler der SG Eintracht Bad Kreuznach ihre Fans noch auf den ersten Saisonsieg warten lassen? Am Sonntag soll gegen den VfB Bodenheim der so wichtige Knotenlöser gelingen.

Das zweite Heimspiel in Folge bestreitet die SG Eintracht Bad Kreuznach in der Fußball-Verbandsliga. Nach der Ernüchterung, die das 1:2 gegen den SV Morlautern hervorgerufen hat, wird es am Sonntag um 15 Uhr im Nahe-Stadion gegen den VfB Bodenheim darum gehen, den Bock umzustoßen und mit dem ersten Saisonsieg einen Schritt nach vorne zu machen.







