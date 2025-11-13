SGE erwartet TSG Bretzenheim
Effgen freut sich über den prominenten Zugang
Unterschiedsspieler: Edis Sinanovic (am Ball) ist in jedem Spiel der Bad Kreuznacher Eintracht an Toren beteiligt.
Klaus Castor

Mit der Verpflichtung von Mario Spreitzer scheint ein Ruck durch die SG Eintracht Bad Kreuznach zu gehen. Da würde der vierte Heimsieg in Folge ins Bild passen.

Das erste Spiel von Mario Spreitzer als Sportlicher Leiter der SG Eintracht Bad Kreuznach ist eine Heimpartie. Am Sonntag um 15 Uhr gastiert die TSG Bretzenheim im Nahe-Stadion. Mit Spannung wird zu beobachten sein, wie sich Spreitzer ins Tagesgeschäft einbringt und ob er auf der Bank des Fußball-Verbandsligisten Platz nehmen wird.

