SGE empfängt TuS Marienborn Effgen bleibt in Sachen Ergebnissen sehr entspannt 18.09.2025, 15:59 Uhr

i Feine Schusstechnik: Malik Schäfer (in Aktion) könnte Deniz Darcan als Torschützen bei der Kreuznacher Eintracht (weiße Trikots), die dringend einen Dreier benötigt, vertreten. Klaus Castor

Es gibt Spieler, die dürfen eigentlich nicht ausfallen. Bei Eintracht Bad Kreuznach ist so ein vermeintlich unersetzlicher Akteur Kapitän Deniz Darcan. Doch er urlaubt, und so muss gegen die TuS Marienborn ein Ersatz gesucht werden.

Am Sonntag soll es endlich klappen mit dem ersten Saisonsieg für Eintracht Bad Kreuznach in der Fußball-Verbandsliga. Doch das Unterfangen, im achten Saisonspiel den Knoten platzen zu lassen, wird deutlich erschwert. Deniz Darcan, Torjäger, Kapitän und Co-Trainer, fehlt der Eintracht am Sonntag um 15 Uhr im Nahe-Stadion gegen die TuS Marienborn wegen einer Urlaubsreise.







