Im Frühling ist es für Fußballer und Zuschauer stets eine Freude, wieder ins Moebus-Stadion zu kommen. Am Sonntag um 15 Uhr gibt es eine gute erste Gelegenheit dazu, wenn Eintracht Bad Kreuznach in der Verbandsliga spielt.

Deniz Darcan und Ilker Yüksel haben die Talentschmiede des FSV Mainz 05 durchlaufen. Das ist jedoch nicht ihre einzige Gemeinsamkeit. Die beiden Fußballer drückten dem Offensivspiel ihres aktuellen Vereins Eintracht Bad Kreuznach auch in den Verbandsliga-Partien seit der Winterpause ihren Stempel auf. Doch am Sonntag, wenn die Eintracht ins Moebus-Stadion zurückkehrt und um 15 Uhr den TuS Steinbach empfängt, werden die beiden Publikumslieblinge fehlen.

Bei Yüksel soll am Freitag eine MRT-Untersuchung die starken Knieschmerzen aufklären. „Ich habe kein gutes Gefühl“, sagt Eintracht-Trainer Thorsten Effgen und befürchtet eine weitere schwere Verletzung innerhalb seines Kaders. Bei Darcan kommen einige Blessuren zusammen, die eine Pause verlangen. „In Steinwenden hat er noch einmal alles für die Mannschaft auf dem Platz gelassen. Das geht so aber nicht weiter“, erklärt Effgen. Doch wie ersetzt er die beiden Eckpfeiler der Offensive? „Das ist die Gretchenfrage“, antwortet der Coach und fügt an: „Wenn das einfach wäre, könnte es jeder beantworten. Wir werden uns im Trainerteam viele Gedanken machen.“

„Wir benötigen Widerstandsfähigkeit.“ Thorsten Effgen

Effgen sieht im Ausfall der Leistungsträger aber wie so oft auch eine Chance. „Es gibt einige Jungs im Kader, die wollen sehr gerne mal zeigen, was sie draufhaben. Und ich freue mich darauf zu sehen, was sie aus so einer Möglichkeit machen“, erklärt der Coach und nennt Jonah Röhlinger, Arda Özel, David Molnar und Erkan Akcan als Kandidaten. Auch im Tor könnte sich etwas tun. Felix Basting ist krank.

Egal, wer am Ende spielt, denn auch hinter dem Einsatz von Jan Wingenter gibt es ein Fragezeichen, die Ausrichtung ist klar. „Wir möchten dieses Spiel unbedingt gewinnen und werden uns etwas einfallen lassen, damit das klappt“, sagt Effgen, der klare Vorgaben an seine Mannschaft hat: „Wir benötigen Widerstandsfähigkeit. Die Jungs müssen sich gegen die Rückschläge, die in jedem Spiel mal passieren können, wehren. Nur so erzwingst du auch mal das Matchglück.“