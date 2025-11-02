Platzverweis, vier Treffer, schwierige Platzverhältnisse – das Derby der Fußball-Landesliga hatte einiges zu bieten. Gastgeber SV Winterbach nutzte dabei die Vorlagen der Meisenheimer nicht.
Lesezeit 4 Minuten
Pünktlich zum Anpfiff des Landesliga-Derbys zwischen dem SV Winterbach und der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied begann es, wie aus Kübeln zu schütten. Dem Fußball schadete der starke Regen nicht, beide Teams zeigten eine packende und abwechslungsreiche Partie, die nicht unverdient 2:2 (1:1) endete.