2:2 im verregneten Winterbach Ecken-Tore retten SG Meisenheim den Unterzahl-Punkt 02.11.2025, 12:22 Uhr

i Im strömenden Regen kämpften der Winterbacher Henry Schneberger (schwarzes Trikot) und sein Meisenheimer Gegenspieler Filip Höft um den Ball. Klaus Castor

Platzverweis, vier Treffer, schwierige Platzverhältnisse – das Derby der Fußball-Landesliga hatte einiges zu bieten. Gastgeber SV Winterbach nutzte dabei die Vorlagen der Meisenheimer nicht.

Pünktlich zum Anpfiff des Landesliga-Derbys zwischen dem SV Winterbach und der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied begann es, wie aus Kübeln zu schütten. Dem Fußball schadete der starke Regen nicht, beide Teams zeigten eine packende und abwechslungsreiche Partie, die nicht unverdient 2:2 (1:1) endete.







