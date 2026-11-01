Derby-2:2 in Waldalgesheim Drouets Erleichterung und Lebensversicherung Darcan Olaf Paare 01.11.2026, 12:08 Uhr

i Diskussionen mit Schiedsrichter Julian Hust lieferten sich die Eintrachtler (blaue Trikots) in Waldalgesheim einige. In diesem Fall ärgert sich Nils Flühr (rechts) über eine Gelbe Karte. Später musste er vom Feld. Edgar Daudistel

Alemannia Waldalgesheim bleibt seit sechs Spielen ungeschlagen, und doch fühlte sich das 2:2 gegen Eintracht Bad Kreuznach wie eine Niederlage an.

War dieser Punkt, den sich Eintracht Bad Kreuznach durch ein spätes Tor im Verbandsliga-Derby beim SV Alemannia Waldalgesheim sicherte, verdient oder glücklich? Darüber ließ sich nach dem 2:2 (1:0) an der Waldstraße trefflich diskutieren. „Für mich war es nicht glücklich, sondern hart erkämpft und damit verdient“, gab Felix Basting, der Torwart der Bad Kreuznacher Fußballer, eine passende Antwort.







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