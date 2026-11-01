Alemannia Waldalgesheim bleibt seit sechs Spielen ungeschlagen, und doch fühlte sich das 2:2 gegen Eintracht Bad Kreuznach wie eine Niederlage an.
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War dieser Punkt, den sich Eintracht Bad Kreuznach durch ein spätes Tor im Verbandsliga-Derby beim SV Alemannia Waldalgesheim sicherte, verdient oder glücklich? Darüber ließ sich nach dem 2:2 (1:0) an der Waldstraße trefflich diskutieren. „Für mich war es nicht glücklich, sondern hart erkämpft und damit verdient“, gab Felix Basting, der Torwart der Bad Kreuznacher Fußballer, eine passende Antwort.