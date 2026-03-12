Drei Spiele, drei Siege – die SG Hüffelsheim ist optimal ins Jahr 2026 gestartet. Und auch gegen den TuS Steinbach sind drei Zähler eingeplant. Allerdings gibt es personelle Unwägbarkeiten.
Er trifft seit Monaten nach Belieben bei der SG Hüffelsheim. Doch seine Chancen, Nachfolger von Fabio Moreno Fell als Torschützenkönig der Fußball-Verbandsliga zu werden, schwinden enorm: Simon Scherer tritt einen dreiwöchigen Urlaub an und fehlt den Hüffelsheimern nicht nur am Sonntag um 15 Uhr gegen den TuS Steinbach, sondern auch in den Wochen danach gegen Top-Teams.