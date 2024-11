Dreierpack im Derby in Kirn: Tim Reidenbach ahnt, wohin der Ball fällt

Kirn. In der Fußball-Landesliga werden keine tiefer gehenden Statistiken geführt. Im Heimspiel der SG Kirn/Kirn-Sulzbach gegen die SG Hüffelsheim hätte es sich gelohnt, die Anzahl der Abstöße zu zählen. Gefühlte 30-mal stellten sich SGK-Torwart Sascha Glöckner und sein Kapitän Florian Hahn an den Fünfmeterraum und überlegten sich eine Spieleröffnung. Dass sie das so oft tun mussten, verdeutlicht die Überlegenheit ihres Gegners. Der Tabellenführer gewann mit 3:0 (1:0).