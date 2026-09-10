Die Mainzer Tage im Brühlstadion sind angebrochen. Auf den Triumph gegen die TuS Marienborn folgt für den VfR Baumholder nun das Spiel gegen den FC Basara.
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Der VfR Baumholder hat in der englischen Woche der Fußball-Verbandsliga ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Nur drei Tage nach dem 1:4 bei der SG Hüffelsheim zeigte der Aufsteiger ein völlig anderes Gesicht und schlug den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer TuS Marienborn vor 170 Zuschauern im Brühlstadion hochverdient mit 4:1 (2:0).