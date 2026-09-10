VfR Baumholder jubelt
Dreier gegen den Spitzenreiter nimmt den Druck raus
Doppeltorschütze des VfR Baumholder: Der Brasilianer Lucas (grünes Trikot) befindet sich in einer bärenstarken Verfassung.
Doppeltorschütze des VfR Baumholder: Der Brasilianer Lucas (grünes Trikot) befindet sich in einer bärenstarken Verfassung.
Klaus Castor

Die Mainzer Tage im Brühlstadion sind angebrochen. Auf den Triumph gegen die TuS Marienborn folgt für den VfR Baumholder nun das Spiel gegen den FC Basara.

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Der VfR Baumholder hat in der englischen Woche der Fußball-Verbandsliga ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Nur drei Tage nach dem 1:4 bei der SG Hüffelsheim zeigte der Aufsteiger ein völlig anderes Gesicht und schlug den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer TuS Marienborn vor 170 Zuschauern im Brühlstadion hochverdient mit 4:1 (2:0).
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