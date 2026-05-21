Derby gegen TuS Hackenheim Dreier bringt dem SV Winterbach Gewissheit Olaf Paare 21.05.2026, 13:58 Uhr

i Defensive Stabilität: Der Winterbacher Leon Zimmermann (rechts) läuft einen Ball ab. Jonas Kunz (links) und Leon Leister passen auf. Klaus Castor

Aufsteiger SV Winterbach möchte am letzten Spieltag den letzten Schritt zum Klassenverbleib machen. Kontrahent ist der TuS Hackenheim, der seit einer Woche gerettet ist.

Das finale Derby der Fußball-Landesliga bietet neben Lokalkolorit auch Abstiegskampf. Aufsteiger SV Winterbach möchte sich am letzten Spieltag gegen den TuS Hackenheim retten. „Ein Punkt bringt Hoffnung, drei Punkte bringen Gewissheit“, fasst der Winterbacher Trainer Torben Scherer die Ausgangslage perfekt zusammen.







Artikel teilen

Artikel teilen