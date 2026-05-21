Aufsteiger SV Winterbach möchte am letzten Spieltag den letzten Schritt zum Klassenverbleib machen. Kontrahent ist der TuS Hackenheim, der seit einer Woche gerettet ist.
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Das finale Derby der Fußball-Landesliga bietet neben Lokalkolorit auch Abstiegskampf. Aufsteiger SV Winterbach möchte sich am letzten Spieltag gegen den TuS Hackenheim retten. „Ein Punkt bringt Hoffnung, drei Punkte bringen Gewissheit“, fasst der Winterbacher Trainer Torben Scherer die Ausgangslage perfekt zusammen.